In Australia verdure contaminate hanno provocato allucinazioni a 9 persone

Nove persone a Sydney, in Australia, sono finite all'ospedale con diversi sintomi - tra cui allucinazioni - dopo aver mangiato degli spinaci che si pensa contenessero un "contaminante accidentale", secondo quanto riportano i media locali e il New South Wales Health, il ministero governativo della salute nel paese.

In particolare, le persone di quattro famiglie diverse hanno avuto bisogno di cure mediche a seguito di "possibili reazioni tossiche legate al cibo" a causa di reazioni causate dalla presenza di "un contaminante accidentale nel prodotto alimentare" della Riviera Farms, acquistato presso il gigante all'ingrosso Costco.

Sono stati riscontrati dei sintomi gravi associati al consumo di spinaci, tra cui delirio o confusione, allucinazioni, battito cardiaco accelerato e visione offuscata (a proposito, cosa si prova durante un'allucinazione?). Proprio per questo motivo nel paese l'agenzia governativa ha caldamente consigliato che tutti gli spinaci acquistati da Costco con una data di scadenza del 16 dicembre "non sono sicuri da consumare e che dovrebbero essere buttati via."

Un vero peccato, visto che possono essere una vera e propria fonte di energia per il pianeta. "I pazienti sono stati piuttosto male e hanno sperimentato delle marcate allucinazioni", ha dichiarato il direttore medico del NSW Poisons Information Center, il dottor Darren Roberts. "Non possono raccontare bene quello che è successo, ma fortunatamente nessuno è in pericolo di vita, quindi ne siamo molto contenti e speriamo che rimanga così, nonostante queste persone sono piuttosto malate."