Gli Australian Open sono sul Metaverso: party su Decentraland e NFT in arrivo

Dopo l'arrivo della Serie A nel mondo crypto con gli NFT della finale di coppa, anche gli Australian Open sono sbarcati nel metaverso con un party su Decentraland e una collezione di NFT. Le due novità assolute per il mondo del tennis sono state annunciate giovedì scorso, facendo degli Australian Open il primo Grand Slam sulla blockchain.

In particolare, gli Australian Open pubblicheranno una collezione di 6.776 NFT, ciascuno corrispondente ad una delle azioni più interessanti che si sono verificate sui campi da tennis di Melbourne. Tra gli NFT disponibili vi saranno tutti i tiri vincenti delle 600 partite del Grand Slam, insieme a diverse altre azioni "memorabili" sparse in tutta la competizione.

Comprando un NFT della serie riceverete anche un video con la ripresa dell'azione completa e del merchandise virtuale degli Australian Open, che con ogni probabilità sarà indossabile sul Metaverso. Per esempio, il direttore del progetto Ridley Plummer ha spiegato che ogni NFT genererà una pallina da tennis diversa, utilizzabile poi sul Metaverso: scherzosamente, Plummer ha detto che "Probabilmente ci siamo spinti troppo in là, a questo punto. Ma è quello per cui abbiamo firmato!".

Tutti gli NFT della collezione avranno un prezzo di base di 0.067 ETH, pari a 350 Dollari circa, mentre chi riuscirà ad accaparrarsi un NFT dei match del campionato ufficiale riceverà la propria pallina da tennis anche in formato fisico.

Infine, gli Australian Open saranno trasmessi anche su Decentraland, tramite un Decentraland party che durerà dal 17 gennaio fino alla fine della competizione, il 21 febbraio. I fan che seguiranno l'evento sul Metaverso, inoltre, potranno iscriversi a particolari competizioni per vincere premi virtuali non meglio specificati. Secondo Plummer, "creeremo un clima caldo e accogliente, tipico dell'estate australiana, tramite lo schermo del computer".

L'arrivo degli Australian Open sul Metaverso dimostra la stretta collaborazione tra il mondo dello sport e la blockchain: per esempio, solo poche settimane fa, Crypto.com ha comprato lo stadio dei Los Angeles Lakers.