Gli australiani, a loro insaputa, stanno mangiando squali in via di estinzione

Tutti hanno paura degli squali, nonostante diano meno morsi all'anno dei newyorkesi (sì, avete letto bene). Addirittura in Australia il pesce viene mangiato dalla popolazione come piatto tradizionale chiamato "flake", filetti impanati e fritti. Peccato che la maggior parte di questi siano fatti con delle creature a rischio di estinzione.

I filetti per la cibaria dovrebbero provenire da una specie in particolare, il palombo australiano (Mustelus antarcticus). Tuttavia, "solo il 27% di tutti i campioni è stato identificato come palombo australiano, una specie che ha una popolazione sostenibile, ed è una delle uniche due che si raccomanda di utilizzare", ha affermato il primo autore Ashleigh Sharrad dell'Università di Adelaide.

Le etichette, infatti, sembrano essere il 70% delle volte sbagliate. Questo è un problema per due ragioni: il primo è che si sta mangiando del pesce con un contenuto nutrizionale diverso da quello che si sta acquistando e possono essere tossici e pericolosi, in particolare per le donne incinte e coloro che sono allergici; mentre il secondo è vengono utilizzate anche specie a rischio.

Nel nuovo studio, i ricercatori hanno esaminato il DNA dei filetti di oltre 100 rivenditori in tutta Adelaide e nelle aree regionali del South Australia e hanno trovato il codice genetico di 9 specie diverse, anche se solo due specie sono autorizzate ufficialmente per essere utilizzate per la preparazione del piatto. Di queste, quattro erano specie minacciate, tra cui lo squalo martello liscio e lo squalo mako dalle pinne corte.

Oltre ai problemi di conservazione delle specie minacciate, ciò potrebbe anche comportare rischi per la salute umana, poiché alcune specie di squali sono più inclini al bioaccumulo di metalli pesanti. A proposito, sapete che negli Stati Uniti i pesci d'acqua dolce hanno al loro interno "inquinanti eterni"?