L'autenticazione a due fattori di Twitter via SMS non funziona: colpa dei tagli di Musk?

Mentre Elon Musk licenzia sviluppatori tramite Twitter, si moltiplicano le segnalazioni di problemi con il sistema di login nel social network. In molti infatti non riescono ad accedere al loro profilo tramite l’autenticazione a due fattori con l’invio del codice di sicurezza via SMS.

La notizia è stata riportata da Wired e ripresa da varie testate. A quanto pare, molti di coloro che hanno attivato la 2FA tramite l’invio di SMS non avrebbero ricevuto alcun codice via messaggio, il che impedisce loro di accedere al profilo ed anche a cambiare le impostazioni di sicurezza. Sostanzialmente quindi questo problema sta rendendo impossibile utilizzare il social.

A preoccupare il fatto che né da Twitter tanto meno da Musk siano arrivati comunicati in merito e la ragione di tale disservizio non è nota, pur essendo particolarmente grave. Il bug secondo molti potrebbe essere legato ai tagli decisi dal nuovo CEO, che lunedì scorso hanno anche portato alla disattivazione dei microservizi, come annunciato dallo stesso sudafricano sul proprio account dove ha spiegato che “dalla giornata di oggi disattiveremo il bloatware dei microservizi. Ne basta meno del 20% per far funzionare correttamente Twitter”.

Il debutto di Musk come CEO della piattaforma non è stato liscio come sperato, e la questione delle spunte blu di Twitter è finita al Congresso USA. Ora questo nuovo disservizio è destinato a scatenare non pochi malumori tra gli utenti.