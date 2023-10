L'autismo è collegato alla sinestesia: lo conferma un nuovo studio

In un recente studio pubblicato su Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, un team di scienziati ha utilizzato i dati del Child and Adolescent Twin Study in Sweden (CATSS), scoprendo una correlazione tra autismo ed un fenomeno decisamente affascinante: la sinestesia.

Nonostante vi siano rari casi in cui troviamo una persona cieca con sinestesia, molte di voi avranno sicuramente sentito parlare di questa particolare condizione. Si tratta di quel "fenomeno" che incrocia letteralmente diversi processi sensoriali all’interno del cervello. Avremo dunque soggetti che diranno di "vedere" la musica o "assaggiare" le parole.

Nello specifico, il campione finale dello studio in questione comprendeva 2.131 coppie di gemelli nati tra il 1999 e il 2003, di cui 658 identici, 765 non identici ma dello stesso sesso e 708 non identici e di sesso diverso.

I soggetti hanno successivamente preso parte a una valutazione per i tratti autistici e per quanto riguarda la sinestesia, sono state selezionate e testate otto delle tipologie più diffuse e comuni. I risultati sembrano essere chiari.

La sinestesia auto-riportata era fortemente legata a una categoria ben precisa di tratti frequentemente osservati nelle persone autistiche, nota come dominio RRBI-D, che sta per "comportamenti ripetitivi, interessi ristretti e attenzione ai dettagli". Questi possono includere cose come un interesse intenso e altamente concentrato per un argomento, attaccamento a oggetti particolari o esecuzione di movimenti ripetitivi.

"Si stima che l'associazione tra le differenze individuali nella sinestesia e i tratti autistici sia prevalentemente sotto l'influenza genetica e sembrava essere guidata principalmente da tratti autistici non sociali (comportamenti ripetitivi, interessi limitati e attenzione ai dettagli)", affermano gli stessi autori nel loro articolo.

Inoltre, perfettamente in linea con la letteratura precedente, i risultati dello studio dimostrano che ad essere fortemente implicati sono anche fattori ambientali.

A questo punto, dopo aver visto che bere acqua dal rubinetto aumenta rischio di autismo, risulta necessario sottolineare come vi siano alcuni importanti limiti alla ricerca. Sicuramente bisogna considerare che non tutti i possibili tipi di sinestesia potrebbero essere stati inclusi, ed inoltre non bisogna dimenticare che i dati sulla sinestesia stessa si basano su auto-segnalazioni.

"Ci auguriamo che i nostri risultati ispirino la ricerca futura sui fattori ambientali che influenzano la sinestesia e sui meccanismi genetici condivisi tra autismo e sinestesia, oltre che sulle caratteristiche comportamentali specifiche condivise tra i due fenomeni", concludono i ricercatori stessi.