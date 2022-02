Altro che auto elettriche, Tesla ora vende i microfoni per il karaoke

Signori e signori, ecco i TeslaMic. Tesla infatti ha dato il via in Cina alla vendita del suo primo microfono per karaoke, che funziona con il software in-car. Il dispositivo è disponibile attualmente solo nella nazione asiatica ed è arrivato in concomitanza con l'aggiornamento software per il Capodanno Cinese, che include anche un'app karaoke.

Gli utenti interessati possono acquistare il TeslaMic direttamente sullo store ufficiale di Tesla in Cina, al prezzo di 188,48 Dollari circa al cambio attuale (1.199 CNY). Secondo quanto riportato da The Verge, il primo lotto è andato soldout nel giro di un'ora e sono tante le persone che sui social stanno manifestando il loro desiderio di acquistarlo.

Non si tratta di una prima incursione assoluta per Tesla in mercati che non sono propriamente di sua competenza: qualche mese fa su queste pagine abbiamo parlato del lancio della Tesla Tequila che era nata come uno scherzo ma che è diventata realtà ad un prezzo di 250 Dollari a bottiglia. Musk ha però guardato anche all'abbigliamento e sicuramente in molti ricorderanno che nell'estate di qualche anno fa Tesla ha lanciato i pantaloncini S3xy ad un prezzo di 69,420 Dollari, che hanno riscosso anche in quel caso un importante successo al punto che lo store è andato down.