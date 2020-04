Autocertificazioni Coronavirus: in arrivo un'applicazione per iOS ed Android

Il Governo guarda alla Fase 2 dell'emergenza sanitaria, e sta anche studiando quelli che potrebbero essere i mezzi da mettere in campo per frenare la diffusione del Coronavirus. Secondo quanto anticipato da Il Messaggero, la task force avrebbe intenzione di lanciare un'applicazione per gestire le autocertificazioni e tracciare gli spostamenti.

Il giornale romano riferisce che il client sarà scaricabile dal sito web dell'Esecutivo e sarà compatibile sia con iOS che Android.

Obiettivo è mandare definitivamente in pensione il foglio cartaceo che viene utilizzato attualmente per le autocertificazioni, che è stato al centro di non poche polemiche per i tanti cambiamenti legati ai numerosi DCPM e circolari del Ministero dell'Interno.

L'applicazione però avrà anche un secondo fine: tracciare gli spostamenti ed allertare le autorità in caso di mancato rispetto della quarantena da parte di coloro che sono sottoposti alle restrizioni. Negli ultimi giorni infatti si è registrato un incremento delle sanzioni ai danni di coloro che sono in regime di quarantena obbligatoria in quanto positivi al virus, ma che nonostante ciò sono stati sorpresi in giro dalla Polizia e Carabinieri.

Ovviamente, il client servirà al Governo alle ASL per ricostruire i contatti avuti dagli infetti. In questo modo, spiegano gli esperti, sarà possibile prevenire possibili focolai e quindi frenare ulteriormente i contagi.

Il Governo e l'ISS già da qualche settimana hanno aperto al tracciamento degli utenti tramite smartphone, sulla base del modello Coreano, ed è probabile che in attesa del vaccino ci si avvarrà proprio delle nuove tecnologie per boccare la diffusione di Covid-19.