L'autonomia dei nuovi MacBook Pro sarà migliore grazie ai display più efficienti

Un nuovo rapporto pubblicato dal DigiTimes si sofferma, ancora una volta, sulle prossime novità in arrivo dal fronte Apple in quest’ultima parte dell’anno, a poche settimane dalla presentazione dei nuovi iPhone 15 (qui trovate la nostra recensione di iPhone 15 Pro).

A quanto pare, Apple sarebbe in procinto di lanciare i nuovi modelli di MacBook Pro da 14 e 16 pollici con display mini-LED che saranno più efficienti dal punto di vista energetico ed offriranno un’autonomia maggiore rispetto ai modelli attualmente in commercio.

Nel rapporto, l’autorevole testata spiega che Apple lancerà i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici nel quarto trimestre del 2023, ed i nuovi pannelli non solo saranno più efficienti dal punto di vista energetico ma garantiranno anche una luminosità maggiore del 10% rispetto alle specifiche della prima generazione.

È sicuramente interessante notare come questo incremento della luminosità non comporterà un calo dell’autonomia, contrariamente a quanto si possa ipotizzare. “Apple non ha apportato modifiche sostanziali alle specifiche della retroilluminazione miniLED da quando l'ha adottata per i suoi tablet e notebook” si legge nel rapporto, secondo cui “i prossimi MacBook Pro saranno dotati di miniLED più luminosi del 10% rispetto ai precedenti, senza modificare il numero di chip miniLED nel modulo di retroilluminazione”. Fonti della catena di approvvigionamento riferiscono che “l’aumento della luminosità non ha lo scopo di migliorare la qualità dell'immagine, ma piuttosto di risparmiare energia e migliorare la durata della batteria, hanno affermato le fonti, aggiungendo che i nuovi dispositivi inizieranno ad essere spediti nel quarto trimestre del 2023”.

Non è chiaro se la nuova generazione di laptop made in Apple sarà dotata di chip M3, come ipotizzato da Mark Gurman di Bloomberg o meno, tanto meno se sarà annunciata attraverso un keynote dedicato oppure se Apple opterà per un lancio tramite comunicato stampa, come fatto in altre circostanze.

Nel frattempo, però, non sono emerse molte informazioni sui presunti MacBook Pro economici che erano trapelati nelle scorse settimane.