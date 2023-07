L'autopsia di una balena in Irlanda è stata fermata per paura che esplodesse

Sulla spiaggia di Baile Uí Chuill Strand, a Ballinskelligs in Irlanda, una balenottera comune, lunga quasi 19 metri, è stata trovata spiaggiata, portando gli esperti del Gruppo Irlandese di Balene e Delfini (IWDG) a indagare sulla causa della sua morte. Tuttavia, durante lo studio, hanno dovuto interrompere l'operazione per paura di esplosione.

Stephanie Levesque, responsabile degli spiaggiamenti per l'IWDG, ha raccontato ai giornali di aver prelevato campioni di grasso, fanoni e pelle dalla balena. Quando ha cercato di ottenere un campione di muscolo, però, ha sentito dei rumori inquietanti provenire dall'interno dell'animale. "Stavo per tentare di prelevare un po' di muscolo, ma ho sentito dei rumori e ho pensato: se vado più in profondità, questa balena mi esploderà in faccia."

Proprio così, le balene possono esplodere naturalmente e non sarebbe la prima volta. Eventi simili possono verificarsi a causa dell'accumulo di gas durante il processo di decomposizione di questi giganteschi animali. In alcuni casi, le esplosioni possono avvenire in prossimità di persone, come è accaduto nel 2004 in Taiwan, quando la carcassa di una di queste creature veniva trasportata attraverso la città di Tainan e ha ricoperto una strada affollata di interiora di balena.

Nonostante l'autopsia in Irlanda sia stata interrotta, il team di esperti spera di aver raccolto abbastanza campioni per determinare la causa della sua morte, un evento che, purtroppo, capita sempre più spesso.