Un'autopsia rivela la vera causa di morte del misterioso Rasputin

La figura di Grigori Rasputin è circondata da un alone di mistero e leggende che negli anni sono state alimentate da moltissime storie. Per chi non lo conoscesse, l'uomo era il consigliere privato dei Romanov. Con il suo carisma fuori misura ottenne fin da subito la fiducia dello zar Nicola II di Russia e della consorte Aleksandra Romanova.

Si diceva che l'uomo avesse dei "poteri magici"; il favore di Rasputin con i governanti della Russia crebbe dopo aver "curato" il loro figlio emofiliaco che, improvvisamente, smise di stare male dopo l'intervento del "mistico". Oggi sappiamo che tale miglioramento avvenne perché Rasputin vietò al figlio di prendere l'aspirina che fluidifica il sangue e non è per nulla consigliata a un emofiliaco.

Insomma, intorno all'uomo iniziò a crearsi - mentre era in vita - una sorta di mistificazione, tanto che alcune persone lo consideravano un vero e proprio santo. Diversi nobili non amavano l'influenza che Rasputin aveva sulla monarchia e iniziarono a progettare di ucciderlo. Qui viene raccontata un'altra storia leggendaria sull'uomo.

Dopo essere stato invitato a casa dell'aristocratico Felix Yussupov, che aveva intenzione di ucciderlo per avvelenamento, a Rasputin vennero offerti dolci avvelenati e vino con cianuro. Tuttavia, il mistico non moriva, nonostante avesse assunto diverse dosi di veleno. Così Yussupov perse la pazienza e, poiché il veleno non aveva fatto effetto, decise di sparargli.

Rasputin, dopo aver ricevuto un colpo di pistola al cuore, corse via dalla casa dell'aristocratico - con una pallottola nel suo corpo - e per morire dovette ricevere numerose pugnalate prima di essere gettato nel fiume (anche se molti affermano che nel fiume era ancora vivo). Tuttavia questa incredibile e surreale storia venne raccontata dal suo assassino che, ovviamente, ingigantì tutto per farlo sembrare uno scontro tra bene e male: "questo diavolo che stava morendo di veleno, che aveva una pallottola nel cuore, doveva essere stato risuscitato dai morti dalle potenze del male. C'era qualcosa di spaventoso e di mostruoso nel suo rifiuto diabolico di morire".

Il mistico venne tirato fuori dal fiume due giorno dopo e, secondo l'autopsia, non morì per annegamento (perché i suoi polmoni non erano pieni d'acqua) ma venne gettato nel fiume da morto. Inoltre, non vi era alcuna indicazione che fosse stato avvelenato e sua figlia affermò successivamente che Rasputin non mangiasse mai dolci.

L'autopsia, infine, segnalò la presenza tre fori di proiettile; uno alla testa, uno alla schiena e uno al petto, ovviamente mortali.