Autoradio Pioneer multimediale 2-DIN a un prezzo PAZZESCO: prendilo ora!

Pioneer Lettore multimediale SPH-DA250DAB per Auto è un fantastico dispositivo pensato per le auto che hanno ancora una vecchia autoradio analogica o una digitale ormai superata. Potrai così aggiudicarti un lettore multimediale 2-DIN con 6,8" touchscreen, USB, Apple CarPlay, Android Auto, e tanto altro con il 19% di sconto, quindi soli 361,99€.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Pioneer è una garanzia del settore. Il modello SPH-DA250DAB 2-DIN consente di collegare un iPhone o un telefono Android compatibile mediante un unico cavo USB per controllare Apple CarPlay, Android Auto, WebLink e Waze (via Android Auto o Apple CarPlay) dal cruscotto in modo pratico e sicuro.

È in grado di riprodurre contenuti audio/video da radio digitale DAB, DAB+ e dispositivi USB. Inoltre offre funzionalità Bluetooth che consentono di ascoltare la musica in streaming o fare telefonate in viva-voce tramite connessione wireless.

Ottimizza la musica con funzioni audio di alto livello: è dotato infatti di equalizzatore grafico a 13 bande, equalizzazione automatica e allineamento temporale, per personalizzare le impostazioni audio in base alle tue specifiche preferenze.

Oltre alla musica potrai consentire ai passeggeri di guardare video e quindi allietarsi durante i lunghi tragitti.

Oggi puoi prenderlo con il 19% di sconto, quindi a soli 361,99€ euro.

