Stronzo Bestiale, il presunto autore di un articolo scientifico ha una storia assurda

Tra le varie storie a tema scientifico che circolano nella rete, ce n'è una che ha recentemente guadagnato nuova popolarità, e tratta di un serio articolo scientifico pubblicato da due americani più un italiano dal nome alquanto bizzarro.

Tra gli autori del paper, oltre a Bill Moran e William Hoover, compare infatti un certo "Stronzo Bestiale", un ipotetico professore di fisica Palermitano. Nonostante il nome assurdo, l'articolo è assolutamente vero. Fu pubblicato su varie riviste accademiche peer review, come The Journal of Statistical Physics e The Journal of Chemical Phyisics, intorno agli anni '80. Il tema dell'articolo era lo sviluppo di nuove tecniche computazionali, unendo la geometria frattale al secondo principio della termodinamica. Argomenti piuttosto avanzati per l'epoca.

Facendo una ricerca più approfondita, è facile scoprire che tale fisico dal nome peculiare non esiste, ed non era altro che uno scherzo elaborato dai due scienziati americani. La difficoltà riscontrata agli inizi nel pubblicare i loro studi e la frustrazione derivata da un eccessivo conservatorismo nella comunità scientifica, li portarono ad inserire un nome inventato. Ma qual è la vera origine del nome?

Stando a William Hoover stesso, che spiegò la vicenda egli stesso qualche anno fa, durante un volo per Parigi sentì due ragazze italiane parlare ed usare le parole in questione. Intrigato, chiese delucidazioni a un suo collega italiano dell'Università della Sapienza, Giovanni Ciccotti, che gli spiegò il significato delle parole. Fu così che insieme a Bill Moran, decisero di usare il nome nel loro paper scientifico.

Lo scherzo, come afferma Hoover, riflette la vulnerabilità del sistema di revisione nelle pubblicazioni scientifiche, ed è presente oggi come lo era allora.