Autore di un libro sui funghi lascia crescere quest'ultimi sul suo manoscritto e li mangia

Per il suo nuovo libro che parla di funghi, "Entangled Life: How Fungi Make Our Worlds, Change Our Minds, and Shape Our Futures", il giovane biologo Merlin Sheldrake ha adottato un metodo pubblicitario davvero curioso: ha fatto crescere tra le pagine del suo scritto dei funghi Pleurotus, e poi se li è mangiati.

Sheldrake vuole orientare l'attenzione sui funghi, senza i quali così tante piante che popolano il nostro pianeta non esisterebbero. Il fungo Pleurotus, cresciuto tra le pagine del libro, è uno dei grandi onnivori della natura poiché riesce a divorare qualsiasi cosa: dal petrolio greggio ai mozziconi di sigaretta usati e persino il glifosato, un erbicida ad ampio spettro che solitamente divora anche le piante.

Questo fungo predatore può persino cacciare e uccidere i vermi nematodi. "Inizialmente ero lusingato del fatto che il fungo sembrasse aver consumato il libro così avidamente, ma riflettendo non credo di poterlo prendere come voto di fiducia", afferma Sheldrake in un video che potrete osservare in calce alla notizia.

Il fungo in questione è anche commestibile ed è molto utilizzato nella nostra cucina. Nel video, il biologo elenca una lista di ricette per mangiare con gusto la pietanza: in salamoia, fritto, o saltati in padella con un po' di aglio e un po' di olio.