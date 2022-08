Autunno rovente per Apple: non solo iPhone 14, in arrivo un ricco evento ad Ottobre

Mentre su web iniziano ad affollare i primi rumor su iPhone 14 Mini, che da molti era stato dato come cancellato da Apple e che ora è tornato in auge grazie ad alcune voci di corridoio, la newsletter settimanale di Mark Gurman di Bloomberg suggerisce che il colosso di Cupertino potrebbe tenere un altro evento autunnale, ad ottobre.

A quanto pare, il keynote in questione sarà davvero molto ricco e dovrebbe concentrarsi sui nuovi iPad, Mac e sui sistemi operativi iPadOS 16 e macOS Ventura.

Gurman nella newsletter afferma che Apple dovrebbe presentare un iPad Pro rinnovato con processore M2, in arrivo in due varianti: una da 11 pollici con display LCD ed un’altra da 12,9 pollici con pannello miniLED. Per entrambi è prevista la presenza del connettore MagSafe. Tra i miglioramenti citati si parla anche di una maggiore durata della batteria ed una serie di nuovi accessori che andranno ad estendere l’esperienza utente.

In arrivo anche l’iPad di decima generazione (che porta il nome in codice J272), il quale sarà dotato di porta USB-C e non dello standard Lightning. Questo passaggio è molto importante in quanto consentirà agli utenti di collegarlo facilmente a display esterni più moderni come lo Studio Display di Apple. 9to5mac riferisce, sulla base di quanto affermato dalle sue fonti, che il nuovo iPad entry level sarà caratterizzato da un display Retina con la stessa risoluzione dell’iPad Air, mentre la diagonale dovrebbe passare a 10,5 o addirittura 10,9 pollici.

Sempre durante lo stesso evento, Apple dovrebbe svelare anche le nuove versioni basate su M2 di Mac Mini, Mac Pro e MacBook Pro, su cui hanno a lungo lavorato gli ingegneri negli ultimi mesi. Gurman spiega che il MacBook Pro di nuova generazione da 14 e 16 pollici potrebbe essere annunciato durante l’autunno del 2022, mentre è previsto in primavera l’arrivo delle varianti con M2 Pro ed M2 Max.

Infine, durante l’evento Apple potrebbe annunciare anche la data di lancio di iPadOS 16 che di recente è stato rinviato a causa di alcuni presunti problemi con il multitasking, oltre che di macOS Ventura.