Avast, cos'è successo all'antivirus? Una modifica manda nel 'panico' gli utenti

Stavamo tranquillamente utilizzando uno dei nostri PC di fiducia, quando abbiamo notato una modifica di non poco conto al noto programma antivirus Avast. Quest'ultima può effettivamente mandare nel "panico" (o quantomeno "mettere in allerta") coloro che sono soliti utilizzare il software, quindi abbiamo pensato di analizzare la situazione.

Online infatti se ne discute ben poco, ma Avast ha "silenziosamente" cambiato il logo del suo programma. Certo, non si tratta di nulla di incredibile, ma capite bene che, visto anche l'importante ruolo svolto dal software coinvolto, chi è abituato al classico simbolo potrebbe "sobbalzare dalla sedia" premendo sull'icona presente in basso a destra nella barra delle applicazioni e notando questa modifica.

D'altronde, il cambiamento è avvenuto essenzialmente "senza preavviso" (in seguito all'aggiornamento del software, il nuovo logo compare in automatico). Tra l'altro, in alcuni casi l'icona di Avast presente sul desktop rimane invariata, mettendo potenzialmente ulteriori dubbi all'utente. Insomma, era bene informarvi in merito: se notate questo tipo di cambiamento e online non trovate informazioni ufficiali, non dovete preoccuparvi.

Si tratta di una modifica ufficiale, come vi confermerà il programma se lo aprite dopo aver eseguito l'aggiornamento ("Un nuovo look per una nuova era di libertà digitale", si legge nel messaggio di avviso che compare a schermo aprendo il software in seguito all'update e accedendo alla pagina per effettuare una scansione rapida).

Ulteriori conferme relative all'ufficialità del tutto sono arrivate in data 16 settembre 2021, in un post pubblicato da un amministratore sul forum ufficiale di Avast. Inoltre, nella stessa giornata è stato reso disponibile su PR Newswire un comunicato stampa relativo alle novità. Insomma, nonostante la modifica sia avvenuta a dir poco in sordina, è tutto nella norma.

Per il resto, ricordiamo che si tratta di un periodo importante per il noto antivirus. Infatti, ad agosto 2021 Norton ha acquisito Avast per 8 miliardi di dollari.