Avast Free, come sapere quando scade? Come si rinnova gratuitamente? Le risposte

Se avete recentemente visto comparire un pop-up che vi ricorda che Avast Free sta per scadere, non siete i soli. Infatti, non sono in pochi coloro che si sono ritrovati questa "finestra". Si tratta di un accadimento "inaspettato" per molti, in quanto si sta facendo riferimento alla versione gratuita del noto antivirus. Tuttavia, è tutto normale.

Dovete infatti sapere che Avast Free, al contrario di quanto si possa pensare, ha effettivamente una "scadenza". Più precisamente, l'azienda dietro al noto antivirus ha implementato un sistema di rinnovo su base annuale. In parole povere, ogni anno l'utente è chiamato a rinnovare il proprio abbonamento, anche nel caso abbia deciso di utilizzare la versione gratuita del software. Si tratta probabilmente di un modo per "ricordare" ai clienti che c'è anche la versione Premium, che offre maggiori funzionalità.

In questo contesto, risulta dunque chiaro che qualcuno possa chiedersi come sapere quando scade Avast Free. Ebbene, in questo caso non dovete preoccuparvi: sarà direttamente il programma a informarvi a pochi giorni dalla scadenza, dato che proporrà direttamente a schermo degli appositi pop-up.

Per quel che riguarda, invece, il rinnovo dell'abbonamento Avast Free, vi basta aprire l'antivirus, premere sulla voce "Menu", presente in alto a destra, selezionare l'opzione "I miei abbonamenti" e fare clic su "ESEGUI L'UPGRADE" (non preoccupatevi: potrete anche scegliere di continuare con la versione gratuita). Premete, dunque, sul pulsante "SELEZIONA" presente nella colonna relativa ad Avast Free Antivirus e saltate eventualmente le varie "pubblicità" tramite, ad esempio, la voce "No, grazie".

Per il resto, in caso di eventuali dubbi potete fare riferimento al portale ufficiale di Avast.