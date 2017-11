Lavazza lancia la nuova Jolie Plus Star Wars al Lucca Comics & Games 2017

: Jolie Plus, la nuova macchina del sistema domestico A Modo Mio, si è rifatta il look in occasione dell’ultimo episodio Star Wars: Gli ultimi Jedi , al cinema dal 13 dicembre, ed è pronta per mostrarsi al mondo in anteprima al Lucca Comics & Games 2017.

Lavazza sceglie il colorato palcoscenico del Lucca Comics & Games 2017 per presentare ufficialmente l’ultima versione della macchina ispirata al Primo Ordine, il misterioso organismo politico guidato dal Leader Supremo Snoke. I fan della saga stellare potranno toccare con mano il restyling della nuova macchina Lavazza caratterizzato da tonalità dark, dal nero opaco al tocco carminio che riporta alla memoria l’iconico spada laser dei nemici dei Jedi. Alla base di Jolie Plus il logo Star Wars in rosso, mentre lo stemma del Primo Ordine personalizza ulteriormente la scocca.

Con Jolie Plus edizione limitata Star Wars, l’espresso è buono “a casa come al bar” grazie alle innovative funzionalità che la contraddistinguono. Compatta e silenziosa, la nuova macchina del sistema domestico A Modo Mio – che grazie alla sua veste esclusiva si sposerebbe perfettamente con l’arredamento della nave spaziale Finalizer, la Star Destroyer del Primo Ordine – è dotata della funzione di doppia selezione per programmare differenti dosi e scegliere tra un tradizionale espresso italiano o un caffè lungo, e di una griglia poggia tazza rimovibile per la più classica tazzina o la mug. Inoltre Jolie Plus è in grado di segnalare quando il cassetto delle capsule usate è pieno e quando il serbatoio dell’acqua è vuoto.

Per calarsi nelle atmosfere spaziali dell’universo di Star Warstm, basta passare dal Lucca Comics & Games 2017 dall’1° al 5 novembre, dove i fan della serie cinematografica più amata di tutti i tempi troveranno in anteprima la macchina Lavazza in edizione limitata. Non si sa ancora se Luke Skywalker passerà al lato oscuro della forza, ma senza dubbio Jolie Plus ha fatto la sua scelta, per rendere unico il risveglio dei numerosissimi appassionati. La macchina edizione limitata Star Wars sarà disponibile online all’interno della sezione dedicata del nuovo sito web lavazza.it.