Presunte minacce di morte un cliente, Amazon lo licenzia

Altro incredibile episodio per Amazon , che si va ad aggiungere allo sciopero di Piacenza a seguito del, con le proteste che sono continuate anche nelle settimane successive, come vi abbiamo ampiamente raccontato su queste pagine.

Negli ultimi giorni sul web sono stati in molti a parlare di uno spiacevole episodio che ha avuto come protagonista un utente inglese ed un operatore Amazon di un call center indiano.

Il cliente sarebbe stato velatamente minacciato di morte dopo essersi lamentato con l'operatore dell'assistenza clienti a causa di un ritardo di una spedizione. Michael Jacobson, questo il nome, ha raccontato il tutto ai microfoni di BBC Radio 4, nel corso del programma You and Yours. Dopo la telefonata avrebbe ricevuto via mail dei suggerimenti d'acquisto per alcuni libri molto inquietanti: Death2, Follow Your Home e Suicide's An Option, che hanno ad oggetto proprio il suicidio. Inizialmente l'uomo ci aveva riso su, ed aveva interpretato il tutto come uno scherzo (seppur di cattivo gusto), ma successivamente ha iniziato a preoccuparsi, dopo che la fidanzata gli aveva fatto notare che l'indirizzo email del mittente non era quello solito di Amazon, che si basa sul classico algoritmo che genera i suggerimenti, ma sarebbe riconducibile allo stesso dipendente del call center.

I due, dopo aver accertato il tutto, hanno immediatamente chiamato Amazon, che dopo aver effettuato le verifiche di rito ha provveduto a licenziare il dipendente.

Nonostante il provvedimento della compagnia di Jeff Bezos, gli utenti hanno espresso le loro preoccupazioni per il fatto, definito da molti inquietante.