Per Avi Loeb potrebbero esistere alieni capaci di creare universi come un Dio

L'astronomo di Harvard e cacciatore di alieni, Avi Loeb, ha lanciato una delle sue teorie più audaci e provocatorie: potrebbero esistere civiltà aliene superumane capaci di costruire "universi neonati" nei loro laboratori.

Questa affermazione, che associa capacità quasi divine a possibili entità extraterrestri, ha suscitato scalpore e dibattito nella comunità scientifica. "Puoi immaginare che una super civiltà che comprende come unificare la meccanica quantistica e la gravità potrebbe effettivamente essere in grado di creare un universo neonato in laboratorio", ha dichiarato Loeb, "una qualità che attribuiamo a Dio nei testi religiosi."

Chi è Avi Loeb e perché le sue teorie suscitano tanto clamore? Loeb non è nuovo a dichiarazioni audaci e spesso divisive. In passato, ha fatto affermazioni audaci riguardo a ciò che crede siano interlocutori interstellari e astronavi schiantate sul fondo dell'Oceano Pacifico. Affermazioni simili sono state enunciate anche qualche settimana fa, da un alto funzionario della Marina.

Non tutti nella comunità scientifica apprezzano le teorie di Loeb. Molti lo vedono come una figura divisiva che cerca di attirare l'attenzione con teorie non comprovate. Alcuni lo accusano di cercare di ritrarre se stesso come un moderno Galileo, perseguitato dall'establishment per le sue idee rivoluzionarie. Infatti, ha persino chiamato la sua organizzazione "Il Progetto Galileo" per sottolineare questa analogia.

Indipendentemente da ciò che si pensa di lui, una cosa è certa: Avi Loeb sa come attirare l'attenzione sulle questioni extraterrestri.