AVM annuncia la disponibilità del nuovo FRITZ!Box 7530 AX con Wi-Fi 6

AVM annuncia la disponibilità del nuovo router FRITZ!Box 7530 AX con WiFi 6, in grado di funzionare con tutte le connessioni DSL ed in grado di offrire una maggiore velocità di trasmissione dati e migliori tempi di risposta.

Nella scheda tecnica viene evidenziato che grazie alla tecnologia VDSL supervectoring, il FRITZ!Box 7530 AX offre velocità fino a 300 Mbit/s. Il WiFi può raggiungere fino a 1800 Mbit/s a 5 GHz e 600 Mbit/s a 2,4 GHz, ed il nuovo FRITZ!Box con WiFi 6 può gestire senza problemi più video chiamate in contemporanea, lo streaming di contenuti in 4K, lo scambio di dati e file e servizi come il cloud gaming.

I dispositivi collegati come smartphone, notebook, smart tv e dispositivi mobili invece traggono vantaggio dal Mesh WiFi integrato.

Di seguito le principali funzionalità e la scheda tecnica del FRITZ!Bo 7530 AX:

Funziona con tutte le connessioni DSL e supporta VDSL con 35b supervectoring

Wi-Fi 6 fino a 1800 Mbit/s a 5 GHz (3 x 3) e fino a 600 Mbit/s a 2.4 GHz (2 x 2)

Supporto a tutte le generazioni Wi-Fi precedenti

4 porte gigabit LAN

Una porta USB per stampanti e supporti storage (NAS)

Telefonia per DECT, IP e telefoni analogici – fino a 5 segreterie telefoniche integrate

Base DECT per gestire fino a 6 telefoni e applicazioni Smart Home

FRITZ!OS con parental control, media server, FRITZ!NAS, accesso guest, MyFRITZ!App e altro ancora

Semplicità d’uso grazie a FRITZ!App Fon, FRITZ!App WLAN e FRITZ!App Smart Home

Aggiornamenti automatici

Formato compatto: 208 x 150 x 37 mm

Consumo energetico: circa 6 watt in standby

Garanzia AVM di 5 anni

Il FRITZ!Box 7530 AX è disponibile nei punti vendita al prezzo suggerito al pubblico di € 179,99 IVA inclusa.