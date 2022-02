AVM annuncia il nuovo FRITZ! Repeater 1200 AX Edition International WiFi 6

A pochi giorni dall'arrivo in Italia del router FRITZ!Box 4060 AX, AVM annuncia oggi il nuovo FRITZ!Repeater 1200 AX Edition International, il repeater con supporto WiFi 6 e tecnologia Mesh.

Proprio il WiFi 6 è in grado di assicurare una velocità di trasferimento più elevata ed una migliore distribuzione dell'ampiezza di banda disponibile a tutti i dispositivi collegati.

Il repeater supporta canali a 120MHz, per una rete WiFi con velocità elevatissima fino a 3000 MBit/s. Sono presenti due unità radio per trasmissioni ultraveloce nella banda a 5 GHz e la massima portata nella banda a 2,4 GHz fino a 600 Mbit/s.

Si tratta di un router perfetto anche per la rete Mesh, che combina più punti di accesso WiFi distribuiti in un'unica rete. I FRITZ! infatti comunicano tra di loro ed ottimizzano le prestazioni di tutti i dispositivi collegati. A ciò si aggiungono anche le tecnologie come il Cross Band Repeating e Band Steering, ma anche la funzione Canale Automatico che garantisce una trasmissione sempre ottimale del segnale WiFi.

AVM continua a guardare sulla sicurezza e stabilità: il LED presente sul case indica l'intensità di segnale e consente di individuare la posizione ottimale. E' presente anche una porta LAN Gigabit per connessioni NAS ultraveloci, per un ponte LAN o per il collegamento di un dispositivo via cavo.

FRITZ!Repeater 1200 AX è disponibile al prezzo suggerito al pubblico di 89,99 € iva inclusa.