AVM annuncia i nuovi webinar scelti dagli utenti: date e link per l'iscrizione

L’opera di divulgazione e digitalizzazione organizzata da AVM nelle ultime settimane si è materializzata finora in un totale di 54 webinar che hanno segnato sempre il tutto esaurito. Per questo motivo, la società oggi ha annunciato i nuovi webinar scelti dagli utenti..

Gli utenti che hanno risposto al sondaggio hanno dato risposte abbastanza chiare su quali nuovi temi vorrebbero venissero trattati nei prossimi webinar: il mondo più consumer ha scelto “Internet: le tecnologie di accesso”, mentre il mondo business ha optato per il tema “VPN: dalla teoria alla pratica”.

Anche questa volta quindi le tipologie di corso saranno due: una rivolta agli utenti finali e una al mondo aziendale.

Ecco le nuove date e i dettagli sui webinar:

Lunedì 27, Martedì 28, Mercoledì 29 e Giovedì 30 Aprile 2020

- FRITZ! Home Academy – “Internet: le tecnologie di accesso”, è rivolto a tutti gli utenti interessati ad approfondire le differenti tecnologie di accesso ad Internet disponibili sul mercato fornendo semplici e chiare indicazioni su quale soluzione FRITZ! adottare nei diversi scenari e come eseguire il primo accesso ad Internet. Durante le sessioni di webinar, gratuite e della durata di trenta minuti, il team di AVM mostrerà attraverso una “demo live” tutte le opzioni di configurazione disponibili, come poter abilitare altri servizi di rete tra cui la telefonia VoIP e le novità principali, a breve in arrivo, con l'ultima versione del FRITZ!OS – il sistema operativo intelligente della gamma FRITZ.

Per registrarsi al webinar basta collegarsi alla pagina dedicata.

- FRITZ! Smart Academy – “VPN: dalla teoria alla pratica”, si rivolge al mondo aziendale. Questo webinar gratuito, della durata di trenta minuti, risponde alle esigenze dei tanti professionisti dell’Information Technology e degli Amministratori di reti telematiche ed offre approfondimenti su tutte le tematiche legate alle più aggiornate tecnologie per un collegamento sicuro su Internet tra il proprio dispositivo e la propria rete dell'ufficio o tra le reti di più uffici, utilizzando una Virtual Private Network (VPN). Durante il webinar verrà anche effettuata una demo live, utile a mostrare la semplicità di configurare queste soluzioni con FRITZ!OS, il sistema operativo della gamma FRITZ!, sempre conservando i massimi livelli di sicurezza.

Per registrarsi al webinar è possibile collegarsi al link dedicato.