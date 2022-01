AVM, arriva in Italia il nuovo router FRITZ!Box 4060 AX

A qualche mese dall'annuncio della lampada AVM LED!DECT 500, AVM comunica oggi l'arrivo in Italia del nuovo router FRITZ!Box 4060, il router wireless tri-band dotato di WiFi 6 4x4 con MIMO multiutente e funzione WiFi-Mesh.

Il modello in questione dispone anche di una stazione base DECT con DECT ULE, che garantisce funzioni di telefonia e Smart Home.

Disponibile ad un prezzo di vendita consigliato di 259,99 Euro, il FRITZ!Box 4060 è presentato come una delle migliori soluzioni per chi possiede una connessione con modem per la fibra (soprattutto FTTH). La porta WAN da 2,5 GB/S garantisce una connessione internet molto veloce e se configurato come clientIP può essere utilizzata come porta LAN aggiuntiva da 2,5 Gbit/s.

Nel FRITZ!Box 4060 sono anche integrati un impianto telefonico VoIP ed un NAS con possibilità di connessione veloce USB 3.0 anche a un NAS esterno.

Complessivamente, il router è dotato di 4 unità radio che permettono di raggiungere la velocità di 1.200 Mbit/s (2,4 GHz) e 2.400 + 2400 Mbit/s (2 x 5 GHz). Presenti anche ampie funzioni per la telefonia VoIP che permette di connettere fino a sei telefoni portatili DECT, mentre il comparto connettività e multimedialità permette di collegare alla porta USB 3.0 stampanti e dispositivi di archiviazione.