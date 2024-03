AVM ha fatto chiudere il dominio fritz.box dopo la 'svista NFT'?

Spesso si sente parlare dei numerosi premi ricevuti dai router AVM, ma ultimamente l'azienda ha suscitato particolare interesse mediatico a causa di un incidente involontario. Ad inizio marzo 2024, AVM ha infatti dovuto prendere provvedimenti contro l'utilizzo improprio del dominio fritz.box a seguito di una svista dell'azienda.

Come riportato in un articolo della famosa rivista informatica tedesca Computer Bild, tentando di visitare il sito Web compare ora un avviso relativo al fatto che il dominio è stato bloccato dall'Uniform Rapid Suspension System (URS) dell'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

L'entità responsabile della gestione delle questioni correlate alla rete internet ha applicato tale misura a causa di una violazione del marchio associato al nome del dominio. Apparentemente, qualcuno era riuscito ad acquistare quest'ultimo e vi aveva collocato una pubblicità NFT, come mostrato in un post su Reddit.

Nonostante questo inconveniente, AVM sembra stia gradualmente prevalendo nello "scontro", essendo l'appropriazione del dominio strettamente connessa alla notorietà del marchio FritzBox. Il produttore non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sull'argomento, ma appare determinato ad applicare tutte le procedure di salvaguardia del marchio a sua disposizione.

Tuttavia, vale la pena chiarire che i possessori di un router AVM configurato con DNS automatico non subiranno conseguenze negative. Inserendo "fritz.box" nella barra degli indirizzi, verranno reindirizzati correttamente al portale utente FritzBox, bypassando così il sito Web coinvolto. Tuttavia, se sono stati impostati manualmente altri DNS (ad esempio, quelli di Google), si verrà ridiretti al sito Web fraudolento anziché al portale FritzBox desiderato. Benché AVM stia intervenendo rapidamente, la situazione rimane comunque complessa.

Su Amazon Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa è uno dei più venduti di oggi.