AVM, disponibile da oggi il nuovo router FRITZ!Box 6850 5G per le reti mobili

A poche settimane dalla presentazione di AVM FRITZ!Box 6850 5G, il produttore annuncia che dalla giornata odierna è disponibile per l'acquisto in Italia il nuovo router per le reti mobili 5G.

Pensato per offrire una connessione stabile e veloce grazie al 5G, il FRITZ!Box 6850 5G è disponibile al prezzo di 569,99 Euro IVA inclusa ed è adatto per il 5G Standalone ed il 5G Non-Standalone, oltre ad essere compatibile con 4G/LTE-Advanced Pro e 3G/UMTS.

Il router, a seconda della disponibilità di rete, è in grado di passare dal 5G al 4G o al 3G e viceversa: in questo modo gli utenti avranno la possibilità di godere di velocità sempre ottimali, anche grazie all'allineamento intelligente che guida gli utenti nella ricerca della posizione migliore per il router e nell'orientamento ideale delle antenne mobili.

Il FRITZ!Box 6850 5G è anche Dual Band e trasmette sulle bande di frequenza a 2,4GHz e 5 GHz. In questo modo si possono utilizzare parallelamente e su più dispositivi wireless le applicazioni che richiedono la banda larga. Grazie alla rete Mesh, il FRITZ!Box è anche in grado di assegnare la migliore connessione possibile in base a dove si trova.

Integrata anche la base DECT che controlla i dispositivi smart home come le prese commutabili FRITZ!DECT 200/210.