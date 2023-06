AVM FRITZ!Box 6850 5G premiato come miglior router per connessioni mobili

AVM ha annunciato che il suo router FRITZ!Box 6850 5G è stato premiato dallo Stiftung Warentest tedesco comemiglior router per connessioni mobili.

Nella fattispecie, il più grande istituto indipendente per i prodotti di consumo in Germania ha stabilito che il FRITZ!Box 6850 5G, con un voto complessivo "buono" è risultato vincitore del test rispetto ai modelli di altri produttori.

Il router ha ricevuto il voto più alto nelle categorie "Consumo Energetico" e "Protezione dei dati".

Il FRITZ!Box 6850 5G rappresenta un'ottima soluzione per la casa vacanza o per una casa con giardino e sfrutta la copertura sempre maggiore delle reti 5G a livello mondiale per offrire una connessione continua. Dotato di tutte le funzioni tipiche di un FRITZ!Box, è anche in grado di rendere la propria casa una vera e propria smart home.

Per chi non la conoscesse, la “Stiftung Warentest” è un’organizzazione e fondazione tedesca per i consumatori, nota per i suoi ampi e complessi test di qualità. Tutte le ricerche e i test internazionali sono solitamente portati avanti assieme ai membri dell’organizzazione “ombrello” International Consumer Research & Testing (ICRT), con sede a Londra e di cui anche Altroconsumo è membro.

Proprio di recente, AVM ha presentato i nuovi FRITZ!OS 7.50 e FRITZ!App, che facilitano il controllo della rete casalinga.