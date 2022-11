AVM Fritz!Box 7590 AX e Fritz! Repeater 6000: una rete migliore, con WiFi 6

Un dispositivo di rete di ultima generazione è importante tanto quanto le nostre capacità per riuscire a dominare il campo da gioco nelle sessioni di gioco online: ne abbiamo parlato nel nostro speciale sul gaming online con AVM, brand tedesco noto per i device della gamma Fritz!.

Nelle ultime settimane, il nostro Omar ha avuto modo di dare un'occhiata più da vicino a due prodotti del brand, per l'esattezza i dispositivi di rete AVM Fritz!Box 7590 AX e Fritz! Repeater 6000.

Da una parte un router di ultima generazione, compatibile con le principali connessioni DSL e il WiFi 6 e dotato delle più importanti feature di rete specifiche per il gaming, come la capacità di assegnare priorità a un dispositivo in particolare in modo da abbassarne il ping e favorire lo scambio di pacchetti nella maniera più immediata possibile durante le sessioni di gioco.

D'altro canto, in molte situazioni domestiche non è il router in sé a fare la differenza, bensì la copertura. Ci sono casi in cui anche il migliore dei device principali potrebbe non essere in grado di garantire un segnale pieno negli angoli più remoti dell'abitazione e per questo il Fritz! Repeater 6000 potrebbe rappresentare un'ottima soluzione, sia in virtù della sua compatibilità con i modem router di altri brand, ma anche e soprattutto perché in grado di creare una vera e propria rete mesh con altri device della gamma Fritz! in uno schiocco di dita.

Per saperne di più sui due prodotti vi suggeriamo di dare un'occhiata al video che trovate in apertura: buona visione!