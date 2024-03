AVM FRITZ!Box 7590 AX, il prezzo CROLLA su Amazon per le offerte di primavera

Dopo aver riportato lo sconto sul robot aspirapolvere ECOVACS che è disponibile in preordine, ci soffermiamo su un’altra offerta proposta in occasione delle offerte di primavera targate Amazon. Protagonista è un router a marchio AVM, che beneficia di un calo del prezzo degno di nota.

SUPER OFFERTA su router AVM FRITZ!Box

Nella fattispecie, il router AVM FRITZ!Box 7590 AX è disponibile in offerta a 203,29 Euro, in calo rispetto ai 214 Euro che rappresentano il minimo storico raggiunto di recente, ma anche molto più basso se si confronta con i 319,99 Euro che rappresentano il prezzo consigliato dal produttore. Amazon garantisce la consegna a casa senza costi aggiuntivi per lunedì prossimo se si effettua l’ordine in giornata odierna, oltre che la possibilità di effettuare il pagamento in cinque mensilità da 40,66 Euro a tasso zero ed interessi zero.

A livello tecnico, il router in questione è adatto sia alle connessioni ADSL2+ che VDSL, e supporta una velocità fino a 300 Mbit/s grazie al VDSL Supervectoring 35b. Supportato anche il WiFi 6 Dual Band 4x4, mentre la massima portata per le trasmissioni ultraveloci è di 2.400 Mbit/s (5 GHz) e 1.200 Mbit/s (2,4 GHz).

Come sempre, consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse in quanto potrebbe andare sold out rapidamente.