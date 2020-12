AVM FRITZ!Box 7590 e Xiaomi Mi Watch Lite in sconto oggi su Amazon

Dopo aver segnalato l'offerta di Mediaworld sui TV Samsung e Sony, ci spostiamo nuovamente su Amazon per segnalare alcune offerte molto interessanti proposte in questa giornata dalla società di Jeff Bezos. Vediamo di cosa si tratta.

Sconti Amazon - 18 Dicembre 2020

AVM FRITZ!Box 7590 International Modem Router, Wireless Veloce AC+N 2533 Mbit/s, Telefonia Analogica, ISDN e VoIP, Base DECT, Media Server, Bianco/Rosso, (Verifica compatibilità con la tua linea): 179,90 Euro

Xiaomi Mi Watch Lite, Nero: 59,99 Euro

Sul router AVM il risparmio netto è di 90 Euro rispetto al prezzo consigliato dal produttore, di 269,99 Euro, pari al 33% in meno. Il colosso di Seattle propone la consegna senza costi aggiuntivi entro martedì 22 Dicembre per coloro che effettuano l'ordine oggi, quindi in tempo per Natale. Attraverso la scheda è possibile anche aggiungere la protezione aggiuntiva da 1 o 2 anni al prezzo di 11,79 e 17,89 Euro.

L'offerta su Xiaomi Mi Watch Lite invece scadrà tra 3 giorni, ed anche in questo caso beneficia di tutti i vantaggi previsti dal Prime, inclusa la possibilità di riceverlo prima di Natale. La vendita e spedizione è gestita direttamente da Amazon, che su entrambi i prodotti consente anche di effettuare il reso entro il 31 Gennaio 2021.