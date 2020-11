AVM lancia in Italia il nuovo router FRITZ!Box 6850 LTE

AVM ha annunciato la disponibilità sul mercato del nuovo FRITZ!Box 6850 LTE, il nuovo router che si rivolge anche alle zone in digital divide in cui non è possibile accedere ad una larghezza di banda sufficiente. AVM lo descrive come un router ideale per chi non dispone di connessioni in rame e fibra ottica.

Come suggerisce il nome, il FRITZ!Box 6850 LTE garantisce una connessione internet veloce tramite l’utilizzo di reti mobili con velocità di trasmissione fino a 150 Mbit/s, dal momento che supporta il roaming per la navigazione su tutte le reti mobili. Dotato di un sistema di allineamento intelligente, il router guida gli utenti nella ricerca della posizione migliore per il router.

Di seguito la scheda tecnica completa:

CAT4 LTE router con 2 x 2 MIMO

Supporto LTE per bande FDD 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28

Supporto LTE per bande TDD 38, 40, 41

UMTS/HSPA+ (3G) support per bande 1, 5, 8

Due slot SMA per antenne esterne

1 slot mini-SIM

Dual-band Wi-Fi 5 + 4 fino a 1266 Mbit/s

4 porte LAN gigabit e 1 porta USB 3.0

Impianto telefonico per la telefonia fissa tramite la rete mobile (all-IP)

Base DECT per collegare fino a 6 telefoni e applicazioni per Smart Home

1 porta per telefono analogico o fax e fino a 10 telefoni IP (ad esempio con FRITZ!App Fon)

Supporto per impianti citofonici con client SIP integrato o interfaccia a/b

Sistema operative FRITZ!OS con Mesh, parental control, media server, FRITZ!NAS, Wi-Fi guest access, MyFRITZ! E molto altro

L’acquisto può essere fatto direttamente attraverso il sito web di AVM: il router ha un costo di 199,99 Euro IVA inclusa.