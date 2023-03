AVM all'MWC 2023: in mostra i nuovi FRITZ!Box e FRITZ!Os 7.50

Era attesa la presenza di AVM al Mobile World Congress di Barcellona, ed il produttore di router non ha deluso le attese. In occasione della fiera catalana, AVM ha messo in mostra le principali novità per l’home network e le aggiunte in rampa di lancio per FRITZ!Os.

Partendo dalle soluzioni per l’home networking, è stato messo in mostra il FRITZ!Box 5690 Pro, il router che combina connessione fibra e DSL ed offre l’accesso ad internet veloce e flessibile anche nelle zone in cui non è presente la fibra ottica. Garantito il supporto alla rete tri-band a 6GHz, oltre che agli standard WIFI 6 e WIFI 7, oltre che allo standard Zigbee, mentre lo standard Matter per la domotica è in arrivo.

Mostrato anche il FRITZ!Box 5960 XGS, il router che è in grado di raggiungere velocità fino a 10 Gigabit/s con lo standard XGS-PON. Presente anche il WiFi 7 e WiFi 6, oltre che una porta WAN/LAN da 10 Gigabit.

Allo stand abbiamo avuto modo di vedere anche il FRITZ!Box 6860, il router per 5G ed LTE con dual band e supporto DECT ULE. Per una smart home più versatile, invece, è stato mostrato il FRITZ!Smart Gateway.

A livello software, è stato mostrato anche il già annunciato FRITZ!OS 7.50, che porta con se un nuovo look a livello di UI, migliora le prestazioni delle reti WiFi Mesh, introduce un nuovo blocco chiamate per i numeri non in rubrica, la funzione per FRITZ!Fon che permette di scegliere un messaggio vocale anche perla sveglia e gli appuntamenti, facilita la configurazione della VPN con WireGuard e consente di creare scenari e routine per la smart home.