AVM si prepara al MWC 2023: in arrivo novità per tutte le connessioni e la smart home

Quando mancano ormai pochi giorni al via del Mobile World Congress 2023, AVM ha dato un assaggio di ciò che presenterà durante la fiera di Barcellona.

L’azienda berlinese presenterà l’attuale generazione di dispositivi per la connessione: fibra e DSL in un unico FRITZ!Box, 10 gigabit/secondo con la fibra, internet veloce con 5G, WiFi 7 con mesh triband a 6Ghz, e nuove funzionalità per la smart home basate sullo standard DECT ULE, Zigbee ed ovviamente Matter.

Il nuovo FRITZ!Box 5690 Pro combina la connessione fibra e DSL in un unico router per offrire un accesso ad internet veloce e flessibile per quelle zone in cui ancora non è disponibile la fibra ottica. Al suo interno è presente anche il supporto ad una rete tri-band a 6 GHz. Garantito anche il supporto all’attuale standard wireless WiFi 6 e WiFi 7, oltre che alcune funzionalità per la Smart Home come Zigbee e Matter che si aggiungo a DECT ULE.

In arrivo anche il FRITZ!Box 5690 XGS, un nuovo FRITZ!Box in fibra ottica ultraveloce che raggiunge velocità fino a 10 gigabit/s grazie allo standard XGS-PON. Incluso anche WiFi 7 e WiFi 6, una porta WAN/LAN da 10 gigabit e tutte le feature classiche di Fritz! per telefonia, smart home e networking.

Infine, da fronte FRITZ!Box troviamo il 6860 5G, che permette di navigare ed accedere a servizi streaming con connessione superveloce tramite le reti 5G. L’LTE in questo caso può raggiungere velocità di trasmissione dati fino a 1,3 gigabit/s, oltre che il WiFi Mesh con lo standard WiFi 6 e 5G.

Per quanto concerne le novità dal fronte Zigbee, AVM ha annunciato che i dispositivi Zigbee possono essere collegati direttamente tramite il FRITZ!Box: i primi a supportare sia Zigbee che DECT sono FRITZ!Box 5690 Pro, il FRITZ!Box 5690 XGS e il nuovo FRITZ!Smart Gateway.

AVM ha annunciato che dal prossimo 27 Febbraio 2023 al 2 Marzo presenterà anche la gamma completa di prodotti FRITZ!.