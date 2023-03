AVM presenta i nuovi FRITZ!OS 7.50 e FRITZ!App: la rete di casa si controlla da smartphone

Dopo avervi spiegato le novità presentate da AVM al MWC 2023, andiamo ora alla scoperta dell'aggiornamento della FRITZ!App a FRITZ!OS 7.50. Il sistema operativo della compagnia berlinese di modem e router, infatti, si è arricchito oggi di alcune nuove funzioni per la companion app per smartphone, dopo alcune settimane dalla release sui modem FRITZ!.

Tramite la FRITZ!App è possibile accedere rapidamente al proprio FRITZ!Box tramite smartphone e tablet, ma ora che l'applicazione è stata aggiornata e che AVM ne ha implementato il supporto sui suoi modem, le feature di quest'ultima sono aumentate a dismisura. In particolare, collegandovi al vostro box tramite l'app potrete vedere una panoramica completa della rete Mesh di casa vostra, che con l'ultimo aggiornamento ha subito un redesign.

Con pochi clic, poi, potrete assegnare nomi unici ai vostri device collegati alla rete, in modo da risolvere ogni possibile fonte di confusione e da tenere sempre d'occhio quali (e quanti) dispositivi sono connessi al router. Inoltre, sempre dalla FRITZ!App sarà possibile assegnare diversi livelli di priorità a ogni prodotto collegato alla rete, personalizzando ulteriormente l'esperienza utente.

La versione iOS dell'applicazione (ovviamente disponibile anche per Android, ma che non ha ancora ricevuto l'aggiornamento sui device dotati del sistema operativo di Google) contiene poi una serie di nuove procedure guidate per l'utente, che lo aiutano passo passo nella gestione della connessione web e della rete di casa. Infine, come sempre, l'app permette di gestire anche da remoto le connessioni domestiche e i device che le utilizzano.

Con la FRITZ!App Smart Home, poi, AVM fa un altro passo avanti nel settore della domotica, permettendovi di usare la funzione "scenario" per collegare tutti i dispositivi e le funzionalità della rete domestica, in modo da poterli gestire in maniera interdipendente. Ora, l'intera gestione della casa arriva anche su smartphone, proprio grazie all'aggiornamento di FRITZ!OS alla versione 7.50 e di FRITZ!App. Tra i nuovi scenari introdotti da AVM, in particolare, troviamo il "ritorno a casa", che, una volta identificato l'utente dentro le mura domestiche, attiva il Wi-Fi e le prese smart.