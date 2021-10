AVM presenta i nuovi router FRITZ! con WiFi 6 e 5G

AVM ha annunciato che nel corso del Broadband World Forum presenterà le nuove soluzioni per le reti domestiche con connessioni a banda larga. Nello specifico, la compagnia svelerà il nuovo router wireless triband FRITZ!Box 4060, il 7590 AX per DSL ed il 5530 Fiber compatibile con tutte le più comuni connessioni FTTH.

Della partita sarà anche il Repeater 6000 tri-band, ma ci sarà anche il FRITZ!Box 6850 5G, l'all-in-one per il 5G.

Partendo dal FRITZ!Box 4060, si tratta del primo router wireless tri-band per il WiFi 6. Dotato di tre unità radio e 12 antenne, è in grado di raggiungere velocità di trasferimento dati in WiFi fino a 6 Gigabit/s, e può essere utilizzato per collegare smartphone, notebook, smart tv ed in generale tutti i dispositivi mobili. Se accoppiato con il nuovo FRITZ!Repeater 6000 tri-band, può creare un sistemaMesh.

Sul 4060 troviamo anche una connessione WAN da 2,5 Gigabit, oltre che tre porte Lan gigabit ed un ingresso USB 3.0. Si tratta anche del primo modello della Serie 4000 a supportare il DECT.

Svelato oggi anche il FRITZ!Box 6850 5G, il dispositivo per internet veloce attraverso l'utilizzo delle reti di nuova generazione. AVM sottolinea che è pensato per fornire una connessione stabile e veloce anche nelle zone in digital divide, sebbene un rapporto di oggi abbia svelato come ormai tutta l'Italia sia coperta dal 5G.