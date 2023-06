Si avrà mai un vaccino per il morbo di Alzheimer? Ci siamo molto vicini

Il morbo di Alzheimer è una delle malattie più terribili che ci siano perché porta alla "cancellazione" di tutti i ricordi di un individuo, che a un certo punto non riconoscerà né i suoi cari né se stesso. Per questo motivo vale la pena chiedersi: ci sarà mai un vaccino per il morbo di Alzheimer?

Attualmente ci sono alcuni trattamenti farmacologici approvati che possono aiutare con i sintomi cognitivi della malattia, almeno per un certo periodo, mentre ha fatto notizia nel 2021 una nuova classe di farmaci, gli anticorpi monoclonali, per l'uso nell'Alzheimer da 18 anni.

Un'organizzazione all'avanguardia per quanto riguarda dei vaccini per la malattia è Vaxxinity, con sede in Florida, che attualmente sta sviluppando e testando diversi candidati all'immunizzazione per l'Alzheimer e per altre malattie neurodegenerative, che si sta concentrando sui vaccini in grado di neutralizzare le proteine ​​tossiche che si accumulano nel cervello.

Tra i possibili vaccini neurologici candidati attualmente, quello contro l'Alzheimer UB-311 è il più avanzato, avendo completato gli studi di Fase 1 e Fase 2a (e attualmente in corso). Inoltre, anche un altro candidato chiamato VXX-301 è in fase di test preclinico.

La cosa entusiasmante è che ci troviamo in un'era dove la ricerca sul morbo di Alzheimer e la neurodegenerazione è più avanti che mai, portando a possibili scoperte rivoluzionarie. "Credo che nel giro di pochi anni ci sarà una strategia di immunizzazione approvata per il morbo di Alzheimer", ha affermato a IFLScience Jean-Cosme Dodart, PhD, Senior Vice President di Vaxxinity.