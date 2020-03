Quale avvenimento è accaduto lo stesso anno dell'ultima vittoria dell'Italia ai mondiali?

La nostra nazionale di calcio non vince un mondiale dal 2006, quando l'Italia trionfò contro la Francia il 9 luglio allo stadio Olimpico di Berlino. Da quel momento in poi, purtroppo, non abbiamo più portato a casa una vittoria. Tuttavia, quell'anno successero anche diversi avvenimenti rimasti storici.

Uno che interesserà sicuramente gli amanti dei social network riguarda l'avvento di Twitter, che uscì per tutti nel 2006. Solamente sei anni dopo, nel 2012, il famoso sito del "canarino blu" raggiunse i 500 milioni di iscritti e 200 milioni di utenti attivi - almeno - una volta al mese. Attualmente, il social creato da Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone ed Evan Williams viene utilizzato da molte personalità famose: dagli attori agli sviluppatori di videogame.



Il social network viene utilizzato anche da Elon Musk, che condivide i suoi pensieri e gli aggiornamenti delle sue varie aziende come SpaceX e Tesla. Il miliardario, infatti, è stato accusato di aver violato l'accordo che aveva stipulato con la SEC per colpa di Twitter. Secondo quanto affermato, Musk avrebbe un atteggiamento rissoso, e molto poco diplomatico: insulti, anche pesanti, alle critiche di perfetti signor nessuno o ad altri VIP.



Sicuramente un uso molto interessante del social network, che ha causato non pochi problemi a tutte le sue aziende. Bhe, da Elon Musk si ci aspetta questo e altro.