È avvenuta la più grande caccia al mostro di Loch Ness degli ultimi 50 anni

Centinaia di cacciatori di mostri pullulano per il lago di Loch Ness alla ricerca di Nessie, il mostro che si aggirerebbe nelle acque dolci scozzesi. Il Loch Ness Centre ha pubblicato un annuncio, ad agosto, invitando gli appassionati a partecipare alla ricerca più grande degli ultimi 50 anni.

All’evento si sono iscritte più di 200 persone, secondo un’indiscrezione trapelata a WordsSideKick.com, per recarsi in loco e toccare con mano il terreno di ricerca, mentre “solamente” altre 100 si sono prenotate per seguire il progetto virtualmente. L’unico ambizioso programma di questo tipo è stato quello del 1972 ad opera di un gruppo chiamato Loch Ness Investigation Bureau. Tuttavia, per la tristezza di molti, non dovrebbe esserci niente di mostruoso nelle acque scozzesi.

Un’indagine scientifica, e meno clamorosa, sul DNA di Loch Ness non ha trovato tracce di “DNA di mostri” che avvalorino la leggende. Inoltre, i ricercatori attribuiscono la colpa degli avvistamenti alle anguille, in quanto la fauna locale è di dimensioni davvero impressionanti. Loch Ness è un lago estremamente povero di nutrienti, come potrebbe un colossale predatore, simile a un dinosauro, sopravvivere a queste condizioni? Insomma, sembra che possiamo limitarci a fare congetture e a sognare.

Persino i nostri antenati, secoli fa, erano a conoscenza di Nessie ed oggi il sito è una vera e propria meta turistica da milioni di visitatori ogni anno. L’evento che ha riacceso l’interesse verso la creatura è un presunto avvistamento del 1933, segnalato dall’allora manager del Drumnadrochit Hotel, Aldie MacKay.