Gli avvertimenti nei siti di gioco d'azzardo sono inefficaci, lo dimostra uno studio

Il mondo del gioco d’azzardo online è alquanto subdolo, con avvertimenti sul rischio del gioco e informazioni sul servizio offerto che spesso non sembrano visibili o vengono snobbati. Un nuovo studio ha dimostrato che, anche dal punto di vista legale, questi avvisi sono “inefficaci e troppo difficili da trovare”.

A condurre questa analisi sono stati i ricercatori dell'Università di Warwick e della CQUniversity in Australia per conto del regolatore del settore nel Regno Unito, i quali hanno poi pubblicato i risultati sulla rivista Behavioral Science and Policy. In tale contesto, gli esperti hanno analizzato nel dettaglio ben 26 operatori principali britannici e non solo, dimostrando che le etichette di avvertenza contenenti informazioni sulla rischiosità dei giochi erano presentate su schermi separati, disperse in modo casuale in grandi volumi di testo, scritte in caratteri più piccoli e spesso vengono utilizzati acronimi impenetrabili.

In tutto sono stati analizzati 363 giochi di roulette disponibili sui suddetti siti web di gioco d'azzardo, dove le informazioni venivano presentate in un formato fraintendibile dal 50% dei giocatori e nessun gioco ha utilizzato un formato alternativo migliore ed esplicitamente consentito dalla Commissione per il gioco d'azzardo.

Scendendo nel dettaglio, gli avvertimenti potevano essere trovati solo aprendo almeno un'altra schermata, per media di circa 1,3 clic del mouse dal tavolo della roulette, e risultavano incorporati su altri schermi pieni di testo (media di 2.078 parole) posizionato in maniera completamente incoerente sullo schermo, a volte anche con acronimi non chiariti.

Lukasz Walasek, dottore del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Warwick parte del progetto, ha dichiarato: "È difficile immaginare che queste informazioni potrebbero essere meno 'facilmente disponibili' di quanto abbiamo osservato. Anche se il nostro obiettivo era documentare il informazioni sui rischi obbligatorie del regolatore, abbiamo trovato piuttosto difficile trovare questi dettagli ".

Anche il dottor Philip Newall del Laboratorio Sperimentale di Ricerca sul Gioco d'Azzardo di CQUniversity ha detto la sua: "Sono necessarie norme più severe sulla fornitura di importanti informazioni comprensibili sui rischi per informare meglio i giocatori d'azzardo online come parte della prossima revisione del governo del gioco d'azzardo online”.

