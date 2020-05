Avvertimento dell'OMS: 'il Coronavirus potrebbe non scomparire mai'

Dichiarazioni non rassicuranti da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sul Coronavirus. In un briefing tenuto di recente, il numero uno del programma di emergenze dell'OMS, Mike Ryan, ha messo in guardia la popolazione su un aspetto che ancora non era stato considerato da tutti: il Sars-CoV-2 potrebbe non scomparire mai.

Secondo Ryan, "è importante mettere sul tavolo questa opzione: questo virus può diventare un altro virus endemico nelle nostre comunità, il che vuol dire che potrebbe non scomparire mai".

L'esempio più lampante portato dal dottore è quello dell'HIV, per cui non è stato trovato un vaccino ma che resta ancora presente nella nostra comunità. Ryan però ha voluto precisare che "non intendo confrontare le due malattie, in quanto diverse, ma voglio essere realistico. Non credo che nessuno possa prevedere quando o se questa malattia scomparirà". Una delle ipotesi è che il Covid-19 si unisca ad altri virus che compaiono ciclicamente ogni anno.

Sul vaccino il dirigente dell'OMS ha voluto essere cauto: "potremmo avere la possibilità di eliminare il virus con un vaccino, ma dovrà essere disponibile per tutti ed efficace". E' proprio su questo aspetto che sta lavorando Bill Gates con la sua fondazione: mettere a disposizione di tutti, a stretto giro non appena disponibile, il siero.

Le motivazioni per cui Ryan ha lanciato l'allarme sono da ricercare nel fatto che, come spiegato, "siamo di fronte ad un virus che entra a contatto con gli umani per la prima volta, il che rende difficile prevedere quando e se riusciremo a prevalere su di esso".