Avviata causa legale contro Fitbit, i clienti: 'Aiutano a bruciare pelle e non calorie'

Lo scorso marzo abbiamo assistito a un fenomeno alquanto singolare nel mondo smartwatch con il richiamo dei Fitbit Ionic causa pericolo ustioni. Nonostante i rimborsi garantiti dall’azienda e la sua disponibilità, due clienti hanno intentato una causa legale contro Google proprio alla luce del rischio rappresentato dai suoi dispositivi wearable.

Come riportato da The Verge e altri portali del settore, due utenti statunitensi avrebbero deciso di avviare un procedimento legale contro Big G che potrebbe ottenere lo status di class action. L’accusa è piuttosto semplice: i 1,7 milioni di Fitbit Ionic richiamati non sarebbero gli unici dispositivi difettosi, bensì ci sarebbero anche casi di ustione per i Versa 2, Versa Lite, Versa 3, Blaze, Inspire, Inspire 2 e Sense. In poche parole, buona parte della linea Fitbit.

I due utenti, possessori rispettivamente di Versa 2 e Versa Lite, avrebbero dunque attaccato apertamente Google affermando che “i consumatori ragionevoli acquistano i prodotti per bruciare calorie, non la loro pelle”, allegando al caso diverse immagini di mani ustionate e screenshot di post sui social media che descriverebbero l'esperienza negativa degli utenti che hanno richiesto rimborsi o supporto tecnico alla società. Dalle testimonianze riportate dai due consumatori protagonisti della vicenda, sembrerebbe proprio che la batteria si sia surriscaldata eccessivamente o sia addirittura esplosa mentre il dispositivo si trovava sulla mano dell’utente.

Al momento riportiamo i fatti come segnalati, ma preferiamo evitare di seguire l’ondata di critiche verso la società statunitense e limitarci a monitorare la vicenda. Di conseguenza, vi terremo aggiornati.

