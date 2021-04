Avviata la produzione di massa di RAM DDR5: quando arriveranno sul mercato?

Mentre si discute sull’aumento di prezzo della RAM nel 2021, i principali produttori internazionali hanno finalizzato i loro progetti per la produzione di massa delle memorie DDR5 di prossima generazione. Anzi, i primi lotti di moduli sarebbero già stati completati e ci si aspetta un imminente lancio nel mercato mainstream.

Secondo quanto riportato anche dai colleghi di Wccftech, infatti, dall’Asia sono giunti annunci riguardanti l’attività in tale ambito degli stabilimenti situati a Shenzhen, da dove provengono le memorie RAM che vedete sia in calce all’articolo che in copertina. I design risultano essere tradizionali e presentano caratteristiche come il PMIC (Power Management IC) integrato ai moduli U-DIMM; l’IC, poi, prenderà l’alimentazione dalla scheda madre e la consegnerà alla DRAM in maniera molto più efficiente rispetto ai moduli DDR4.

I lotti specifici di cui si parla nelle ultime ore presentano frequenze di 4800 MHz con una tensione di 1,1 V e ogni DIMM ha una capacità di 16 GB. Si parla, però, anche di moduli da 32 GB dual-sided in fase di lavorazione; in entrambi i casi, il consumo energetico sembrerebbe essere particolarmente ridotto rispetto alla generazione attuale DDR4 e molto più stabile, per un aumento delle prestazioni previsto di oltre il doppio.

Ma quando arriveranno sul mercato? Attualmente, gli analisti parlano della disponibilità su piattaforme AMD e Intel di nuova generazione entro la fine del 2021. La carenza globale di chip, però, potrebbe causare rallentamenti non indifferenti. Insomma, il tutto è ancora in balia dei cambiamenti del mercato.

Anche Samsung, intanto, sembrerebbe essere al lavoro sulle prime RAM DDR5 da 512 GB.