Avviata la sperimentazione umana per vaccino da COVID-19 all'Università di Oxford

Degli oltre 100 progetti di ricerca in tutto il mondo per trovare un vaccino per il nuovo coronavirus, descritto dalle Nazioni Unite come l'unica via per tornare alla "normalità", sette sono attualmente in fase di sperimentazione clinica. Quello dell'Università di Oxoford è uno di questo.

Studi simili sono già in corso in Cina e negli Stati Uniti e dovrebbero iniziare alla fine di questo mese in Germania. Matt Hancock, ministro della Salute britannico, sottolinea che normalmente occorrerebbero "anni" per raggiungere una tale fase di sviluppo del vaccino.

Nella sua prima fase, la metà di 1.112 volontari riceverà il potenziale vaccino contro COVID-19, l'altra metà un vaccino di controllo per testarne la sicurezza e l'efficacia. I volontari hanno un'età compresa tra 18 e 55 anni, sono in buona salute, non sono risultati positivi per COVID-19 e non sono in gravidanza o in allattamento.

Dieci partecipanti riceveranno due dosi del vaccino sperimentale, a distanza di quattro settimane. Si spera in un tasso di successo dell'80% e si prevede di produrre un milione di dosi entro settembre, con l'obiettivo di renderlo ampiamente disponibile entro l'autunno in caso di successo. Il vaccino di Oxford si basa sull'adenovirus dei scimpanzé, che viene modificato per produrre proteine ​​nelle cellule umane che vengono anche prodotte dal COVID-19.

Si spera che il vaccino insegnerà al sistema immunitario del corpo a riconoscere le proteine ​​e ad aiutare a impedire al coronavirus di entrare nelle cellule umane. Il governo britannico, inoltre, sta supportando un'altra ricerca presso l'Imperial College di Londra, che spera di iniziare le sperimentazioni cliniche a giugno. La loro ricerca si concentra su un vaccino che sfrutta un diverso principio, l'RNA.

In Italia, invece, possibili test sull'uomo arriveranno in estate.