Avviati test Android 12.1 su Windows 11 con WSA: update disponibile come Release Preview

In contemporanea al lancio del primo aggiornamento opzionale di giugno per Windows 11, gli sviluppatori di casa Microsoft hanno iniziato a distribuire una nuova versione del sottosistema Windows per Android 12.1 nel canale Release Preview, Beta e Insider.

Si tratta ancora di un’anteprima, ma resta pur sempre l’esordio del tanto voluto e desiderato aggiornamento ad Android 12.1 per il Windows Subsystem for Android o WSA, progetto basato sull'Android Open Source Project (AOSP) e pensato per eseguire il sistema operativo del robottino verde su PC.

La distribuzione sta avvenendo in queste ore nei suddetti canali e consentirà agli utenti di eseguire app Android accedendo alle funzionalità di rete avanzate del sistema operativo così da permettere loro di connettersi ad altri dispositivi sulla stessa rete alla quale è collegato il computer. Allo stesso modo, Microsoft sta portando l'integrazione di Android in Windows 11 al livello successivo rilevando quando le app utilizzano il microfono, la posizione e altre funzionalità legate alla privacy dell’utente.

Altre novità riguardano l’introduzione di un nuovo visualizzatore di dati diagnostici che consente di vedere quali dati sono stati raccolti da WSA, una migliore integrazione della fotocamera, migliorie per i dispositivi utilizzabili come input e, dulcis in fundo, il supporto alla decodifica hardware video migliorata con i formati VP8 e VP9.

Allo stato attuale non è ancora chiaro quando Android 12.1 arriverà tramite WSA su Windows 11 a tutti gli utenti; di conseguenza, vi aggiorneremo a tempo debito.

In casa Microsoft, intanto, si lavora sulla gestione sicura delle identità con la piattaforma Entra.