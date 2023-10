Si avvicina l'Euro Digitale: al via la fase operativa, ecco quando sarà disponibile

Si torna a parlare dell’Euro Digitale. Come riportato dal Corriere della Sera in edicola oggi, è ufficialmente terminata la fase di studio del progetto, ed ora la Commissione Europea è pronta a dare il via alla fase operativa che porterà - nel giro di qualche anno - al lancio di conti in banca direttamente presso la BCE.

Come spiegato nell’articolo firmato da Federico Fubini, l’obiettivo della Commissione Europea è mettere tra le mani dei cittadini e le imprese una valuta digitale da utilizzare direttamente tramite gli smartphone. Previsto anche il lancio di un Euro digitale all’ingrosso per i grandi pagamenti internazionali, che negli ultimi anni hanno chiesto - anche per motivi geopolitici - una grande moneta di riserva globale.

Secondo quanto riportato da Fubini, la scelta della BCE rientra nell’obiettivo di contrastare ed anticipare le mosse di Facebook ma soprattutto della Cina, che sta lavorando su una moneta digitale e che potrebbe sfruttare la sua potenza economica per porsi in una posizione di vantaggio rispetto ad UE ed USA.

Il progetto dell’Euro Digitale è comunque anche molto italiano, ed è stato ideato dal membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea Fabio Panetta che era stato anche in odore di diventare nuovo Ministro dell’Economia Italiano.