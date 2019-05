Si avvicina il Giro d'Italia: in diretta su Rai2 HD e RaiPlay in chiaro

Prenderà il via sabato 11 Maggio, da Bologna, la 102esima edizione del Giro d'Italia, la manifestazione ciclistica più importante del nostro paese e, come sempre, la Rai trasmetterà in diretta gran parte delle varie tappe in diretta.

Quest'oggi è stato reso noto il palinsesto integrale, con tutti i dettagli sulle tecnologie messe in campo.

Quotidianamente si terrà su RaiSport "Villaggio di Partenza", l'approfondimento che andrà in onda mezz'ora prima del via delle tappe e che accompagnerà al via. Dalle 12:30 alle 14:30 su Rai Sport e Rai Due si terrà l'Anteprima del Giro, mentre Rai 2, anche in alta definizione su Rai2 HD, trasmetterà la diretta del giro. Dopo la tappa toccherà a "Processo alla Tappa", anch'esso in diretta su Rai2, mentre alle 20 su RaiSport sarà possibile vedere "TGGiro". L'ultimo appuntamento della giornata, alle 23:30 su RaiSport, è "Giro Notte".

La televisione di Stato oltre all'alta definizione ha anche annunciato che sarà possibile vedere i programmi su RaiPlay, la piattaforma on demand accessibile tramite il sito ufficiale.

Il Giro d'Italia potrà essere seguito in chiaro e non necessita di nessun abbonamento. L'infrastruttura messa in campo prevede cinque moto di ripresa e 21 telecamere dedicate, a cui si aggiungono tre elicotteri.

EuroSport trasmetterà la diretta dalle ore 13 ogni giorno e gli highlights dalle 21.

Lo scorso anno il Giro d'Italia fu trasmesso in 198 nazioni, oltre che in alta definizione su Rai Sport.