Si avvicina iOS 16.3: ecco le novità in arrivo su iPhone ed iPad

Nel corso della settimana che si sta per concludere, Apple ha lanciato la seconda beta di iOS 16.3 per gli iscritti al programma beta. Le novità rispetto ad iOS 16.2 dovrebbero essere meno marcate, ma non non mancheranno.

In attesa di capire se Apple risolverà i problemi del display di iPhone 14 Pro con iOS 16.3, però, vediamo quali sono le novità che andranno a comporre il major update di iOS 16 che potrebbe vedere laluce il prossimo mese:

Supporto alle Security Key per l’Apple ID : iOS 16.3 introdurrà finalmente il supporto alle Security Key per proteggere gli Apple ID. Questa funzione permette agli utenti di utilizzare le chiavi di sicurezza hardware per proteggere il proprio account, rafforzando l’autenticazione a due fattori. Non sembra essere all’orizzonte il lancio di token proprietari da parte di Apple;

: iOS 16.3 introdurrà finalmente il supporto alle Security Key per proteggere gli Apple ID. Questa funzione permette agli utenti di utilizzare le chiavi di sicurezza hardware per proteggere il proprio account, rafforzando l’autenticazione a due fattori. Non sembra essere all’orizzonte il lancio di token proprietari da parte di Apple; Novità per Homepod : il popolare leaker Max Weinbach su Twitter ha notato che nella prima beta di iOS 16.3 era presente una nuova funzione che permette di trasferire e controllare la musica da un iPhone ad un HomePod;

: il popolare leaker Max Weinbach su Twitter ha notato che nella prima beta di iOS 16.3 era presente una nuova funzione che permette di trasferire e controllare la musica da un iPhone ad un HomePod; Novità per il pannello SOS di Impostazioni: Apple a quanto pare sembra aver apportato anche delle ottimizzazioni al pannello che permette di gestire gli SOS d’emergenza, con nuove denominazioni per le funzioni e descrizioni più accurate.

L’installazione delle beta pubbliche può essere effettuata direttamente dal sito web Apple beta, seguendo la procedura da iPhone.