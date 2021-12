Si avvicinano le Comunità su WhatsApp: ci sono nuovi indizi su iOS!

Le ultime Beta su iOS di WhatsApp stanno svelando tanti indizi interessanti sul futuro della piattaforma di messaggistica: assieme all’aggiornamento dell’interfaccia delle chiamate vocali, sull’app ufficiale sono apparsi nuovi dettagli sulla funzione Community. C’è persino la prima sua immagine ufficiale!

Grazie ai colleghi di WABetaInfo possiamo vedere l’aspetto delle Community su WhatsApp. Prima di esaminare i due screenshot presenti in calce alla notizia, però, rivediamo in cosa consiste tale feature: le Community sono definite come “un nuovo luogo in cui gli amministratori di gruppo hanno un maggiore controllo sui gruppi su WhatsApp, principalmente per raggruppare facilmente altri gruppi”. In altre parole, all’interno di una comunità è possibile integrare un certo numero di chat di gruppo per unire gli utenti appassionati del medesimo argomento ma suddivisi in più conversazioni.

Ciò si mostra chiaramente proprio dagli screenshot, dove si vede l’interfaccia di creazione di una Community con nome, immagine identificativa e descrizione, e la successiva aggiunta di gruppi esistenti o nuovi gruppi nella Comunità, per un numero massimo di dieci gruppi. Inoltre, si nota che il sistema mostra anche quando gli utenti si uniscono a una delle Community. Infine, per distinguere i gruppi dalle Community, WhatsApp adotterà una icona quadrata con bordi arrotondati piuttosto che una foto completamente rotonda.

Insomma, la feature sta lentamente prendendo forma e sarà certamente interessante seguire il suo sviluppo. Quando arriverà? Le tempistiche non sono attualmente note, dunque non ci resta che attendere pazientemente maggiori informazioni.

Altra feature in arrivo riguarda la possibilità di cancellare messaggi di altri utenti nelle chat di gruppo per tutti quando si è Admin.