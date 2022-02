Si avvicinano le reazioni ai messaggi di Whatsapp: ecco come saranno

Solo pochi giorni fa, Whatsapp ha lanciato i nuovi messaggi audio con grafica rinnovata, ma ciò non significa che l'app di messaggistica non sia pronta ad implementare altre novità per i propri utenti. Al contrario, Whatsapp sarebbe al lavoro su diverse feature del tutto nuove, tra cui le reazioni ai messaggi.

Le reaction ai messaggi su Whatsapp sono state scoperte da WABetaInfo, e sono una delle feature di Whatsapp più attese dagli utenti dell'applicazione. Meta dovrebbe gestire le reazioni maniera analoga all'utilizzo che ne fanno già Telegram e iMessage di Apple: potete dare un'occhiata a come dovrebbe apparire la feature nell'immagine in calce a questa notizia.

La funzione è stata resa disponibile sull'ultima versione beta di Whatsapp Desktop, che però rimane limitata a pochi utenti. WABetaInfo, inoltre, conferma che verrà anche implementato un sotto-menù nei gruppi per permettere agli utenti di verificare chi ha reagito ai propri messaggi e con quale reaction.

Su mobile, invece, pare che Whatsapp stia lavorando a una nuova UI per le chiamate audio, che potrebbe arrivare presto sull'app per iOS e Android. Con la nuova interfaccia, gli utenti potranno vedere in tempo reale l'onda disegnata dalla propria voce e da quella della persona all'altro capo della chiamata, in maniera non dissimile dal recente redesign dei messaggi audio.

Infine, la terza feature scoperta da WABetaInfo è un redesign della funzione di ricerca nelle chat, che al momento è decisamente tediosa, soprattutto per le conversazioni più lunghe. La funzione verrà resa più semplice, permettendo agli utenti di effettuare ricerche tra tutte le proprie chat e i propri gruppi, nonché di cercare tra i messaggi inviati da un contatto specifico all'interno di una chat di gruppo.