Vi avvisiamo, risolvere questa illusione ottica vi farà impazzire: solo per creativi

Siete pronti per un'enigma visivo avvincente? Questa illusione ottica nasconde una faccia, ma vi avvisiamo che trovarla sarà molto difficile. La sua ricerca ha messo in difficoltà molti utenti dei forum, che hanno espresso più volte la loro frustrazione. Siete pronti a mettere in gioco la vostra pazienza? Noi vi abbiamo avvisato.

Potrebbero essere necessari sforzi extra per individuarla, ma vogliamo darvi un indizio (cosa che non facciamo mai) vista la situazione: vi consigliamo di cambiare del tutto l'angolazione di visione e concentratevi su particolari molto sottili.

Se riuscirete a trovare la faccia nascosta, congratulazioni in anticipo! Avrete dimostrato una notevole capacità di percezione visiva ed elasticità mentale. Se la sfida si rivela troppo ardua, invece, non scoraggiatevi, poiché le illusioni ottiche possono mettere alla prova anche gli occhi più allenati e attenti.

Continuate a cercare e, se necessario, chiedete l'aiuto di altre persone nella sezione dedicata ai commenti.

Vista la difficoltà e l'uso che facciamo delle nostre facoltà mentali anche solo quando di fronte a noi si para quello che, fondamentalmente, è un gioco, non è complicato capire perché, in fin dei conti, gli scienziati usano proprio queste illusioni ottiche per studiare il comportamento umano e la nostra materia grigia.

Se da un parte oggi le illusioni ottiche sono viste come un mero "passatempo", esiste una branca della psicologia (e medicina) che studia proprio il loro impatto sulla nostra materia grigia.