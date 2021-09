Ecco gli avvistamenti più inquietanti mai fatti dai sommozzatori sott'acqua

Tutti amano le storie, soprattutto se queste riescono a tenere sull'attenti chi ascolta (o legge). Per questo motivo uno dei thread migliori su Reddit è "AskReddit", dove viene fatta una domanda e gli utenti possono dare una risposta. In passato vi abbiamo riportato le migliori risposte di scienziati ed esperti forensi, oggi tocca ai sub.

In un post su Reddit è stato chiesto: "qual è la cosa trovata sott'acqua che non riesci a spiegare o che ti ha spaventato a morte?"

Secondo quanto racconta l'utente "icanhe", mentre stava facendo snorkeling alle Hawaii e si trovava in mezzo a centinaia di pesci e tartarughe, ha visto spuntare dal nulla una tartaruga marina delle dimensioni - così come afferma lui - di una mini cooper che inizia a nuotare verso il ragazzo. L'evento lo ha spaventato a morte talmente tanto che non è mai tornato a fare snorkeling come prima. Molto probabilmente quella descritta dall'utente è una tartaruga liuto (Dermochelys coriacea), la più grande del mondo; l'esemplare più grande mai catturato era lungo ben 256.5 cm e aveva un peso di 916 chilogrammi.

Un altro utente, chiamato "gdwcifan", racconta che, mentre si trovava sott'acqua con amici, improvvisamente trova un guanto da pescatore con all'interno una mano. Dopo averla portata alla polizia venne detto loro che non avevano ricevuto alcun tipo di denuncia sull'accaduto. In realtà, contrariamente a quello che state pensando, trovare una mano o un piede in mare è molto comune. Gli animali spazzini preferiscono le parti morbide di un corpo, per questo motivo si dirigeranno verso altre zone, snobbando piedi e mani. Sulle spiagge degli Stati Uniti e del Canada, infatti, vengono trovati molto spesso piedi umani.

L'utente "gloriouspenguin", invece, ci racconta del suo incontro ravvicinato con una murena. Mentre si trovava in un sito di immersione della Thailandia ha ricevuto un colpo molto forte allo stomaco. Lui non si accorse di nulla, a parte il dolore, e fu il suo istruttore a fargli notare la creatura che lo aveva appena colpito: era la murena più grande che aveva mai visto, lunga un paio di metri e spessa come la sua testa. Potrebbe essere stata una murena gigante (Gymnothorax javanicus), che può raggiungere facilmente i 3 metri di lunghezza e i 30 chilogrammi di peso.

Insomma, delle grandi avventure che potrete leggere cliccando qui.